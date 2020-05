Rośnie liczba zakażonych koronawirusem w Polsce. Kolejne ofiary

"Mamy 170 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa" - poinformowało po południu ministerstwo zdrowia. Liczba zakażonych wzrosła w Polsce do 19 739. Nie żyje też 9 kolejnych osób. Do tej pory zmarło w Polsce 962 pacjentów. Rano resort poinformował o 301 nowych przypadkach. W sumie w środę potwierdzono 471 zakażeń, co daje czwarty najgorszy dobowy wynik od początku epidemii w Polsce.