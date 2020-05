Gasili pożar, znaleźli mężczyznę z ranami kłutymi

Strażacy z Kalisza we wtorek przed północą zostali wezwani do palących się śmieci na terenie dawnej opuszczonej fabryki Wistil pomiędzy ul. Majkowską a Wałem Bernardyńskim. Pożar zauważył przechodzień.

Podczas oświetlenia gaszonego obszaru zauważyli leżącego na ziemi nieprzytomnego mężczyznę. Podczas udzielania pierwszej pomocy strażacy zauważyli dwie rany kłute. Na miejsce wezwano policję.

Mężczyzna nie miał przy sobie dokumentów.

- Okazało się, że to 53-letni bezdomny. Przetransportowano go do kaliskiego szpitala - powiedziała rzecznik prasowy kaliskiej policji asp. Anna Jaworska-Wojnicz.

Obecnie policjanci z wydziału kryminalnego pracują nad ustaleniem okoliczności i mechanizmu powstania ran. Ustalana jest też przyczyna powstania pożaru.

Mężczyzna trafił na oddział intensywnej terapii.

