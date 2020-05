Szymborska na czas pandemii. Nieoczekiwane zakończenie konferencji KE w Brukseli

- W ostatni piątek chcieliśmy odczytać wam pewien wiersz. Minęło trochę czasu, nie udało nam się to w piątek, więc postanowiliśmy zrobić to teraz. Wiersz ten zasugerowała nam jedna z was, Dorota, i jest to wiersz polskiej noblistki Wisławy Szymborskiej. Mówi o tym, że zmiany są nieuniknione i że należy doceniać każdą chwilę, w jakiej uczestniczymy - zaanonsował na koniec poniedziałkowego briefingu prasowego w Brukseli rzecznik KE Eric Mamer, zwracając się do zgromadzonych dziennikarzy.

Komisja Europejska @EUinPL wysłuchała mojej sugestii i w ramach serii wierszy europejskich poetów, odczytywanych „dla otuchy”w czasach pandemii, na codziennych konferencjach prasowych w Brukseli dziś przeczytano „Nic dwa razy”Wisławy Szymborskiej: https://t.co/Huyny3eD3m Dziękuje — Dorota Bawolek (@DorotaBawolek) May 18, 2020

Utwór Szymborskiej odczytała Marta Wieczorek z zespołu prasowego KE. Wiersz "Nic dwa razy" poetka napisała w 1943 roku, ale szeroką popularność zyskał jako tekst utworu wykonywanego przez Łucję Prus w latach 60. ubiegłego stulecia.

Od kilku tygodni rzecznicy KE wybierają co kilka dni wiersze europejskich poetów i odczytują je na podium. Wybrane utwory mają nieść nadzieję, że kryzys wynikający z pandemii koronawirusa minie i życie w Europie znów będzie przebiegać swoim codziennym rytmem. "Nic dwa razy" to jeden z najpopularniejszych wierszy Szymborskiej.

Wisława Szymborska (1923-2021) została laureatką literackiej Nagrody Nobla w 1996 roku. Komitet Noblowski w uzasadnieniu przyznania poetce nagrody napisał: "za poezję, która z ironiczną precyzją pozwala historycznemu i biologicznemu kontekstowi ukazać się we fragmentach ludzkiej rzeczywistości".

WIDEO - Kim Dzong Un pojawił się publicznie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bia/ polsatnews.pl, PAP