Przychodzi polityk do fryzjera. Zobacz, kto już się ostrzygł

Od poniedziałku otwarte mogą być zakłady fryzjerskie. "Wielu z nas z utęsknieniem czekało na ten dzień" - napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki, publikując wideo z wizyty u fryzjera. - Do tej pory strzygła mnie żona, dzisiaj profesjonalista - przyznał w programie "Gość Wydarzeń" prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To nie jedyni politycy, którzy "pochwalili się" strzyżeniem w salonie.

Od poniedziałku salony fryzjerskie znowu mogą przyjmować klientów. W wytycznych przygotowanych przez resort rozwoju zapisano, że w salonach obowiązuje zasada: jeden fryzjer z zestawem czystych narzędzi dla jednego klienta.

Wymagane jest też zachowanie 1,5 m odległości między stanowiskami pracy i pracownikami.

Dla bezpieczeństwa klientów fryzjerzy są zobowiązani do noszenia rękawiczek, maseczek, a nawet gogli i przyłbic przy wykonywaniu usług, a także stosowania odzieży ochronnej lub dedykowanej odzieży roboczej.

"Czy ktoś zauważył różnicę?"

"Cięcia nożyczek i buczenie maszynki do golenia to radosne odgłosy symbolizujące powrót do (nowej) normalności. Chyba jeszcze nigdy wizyta u fryzjera nie sprawiła mi tyle radości" - napisał na Facebooku szef rządu po wizycie u fryzjera.

"Czy ktoś z Państwa zauważył różnicę? P.S. Proszę - pamiętajmy o wspieraniu lokalnych biznesów!" - dodał.

Gościem Bogdana Rymanowskiego był prezydent Warszawy i kandydat KO na prezydenta Polski Rafał Trzaskowski. - Pogadajmy jak ostrzyżony z ostrzyżonym - powiedział prowadzący do gościa. - Wreszcie, po tylu tygodniach - odpowiedział Trzaskowski, który na Twitterze zamieścił zdjęcia z wizyty w salonie w Wołominie.

Realizację decyzji o odmrażaniu gospodarki rząd zrzuca na samorządy, gminy i przedsiębiorców. Bez racjonalnych zasad dochodzi do sytuacji absurdalnych! Np. dziś w Wołominie zastanawialiśmy się z Panem Przemkiem czy fryzjer musi pracować w stroju chirurga? https://t.co/ANVoodzEny pic.twitter.com/Tc6QKzo60f — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) May 18, 2020

Zdjęcie "przed" i "po" zamieścił w mediach społecznościowych także wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski.

18 maja wszedł w życie kolejny etap odmrażania gospodarki - dziś odwiedziłem fryzjera‼️✌️ pic.twitter.com/1FZ8edyJcd — Janusz Kowalski (@JKowalski_posel) May 18, 2020

Na oficjalnym profilu Krakowa na Twitterze pojawiło się też zdjęcie prezydenta miasta Jacka Majchrowskiego na fryzjerskim fotelu. "Na ten dzień czekaliśmy wszyscy długo i niecierpliwie..." - napisano.

#Krakow na ten dzień czekaliśmy wszyscy długo i niecierpliwie...

Odmrażamy wreszcie usługi. Polecamy zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, to tysiące miejsc pracy. fot. @BSKrakow #fryzjer pic.twitter.com/jouITVtKYs — Kraków (@krakow_pl) May 18, 2020

Zdjęcia z wizyty u fryzjera opublikował także były prezydent Lech Wałęsa.

