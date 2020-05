Katastrofa odrzutowca w Kanadzie. Zginęła rzeczniczka Królewskich Sił Lotniczych

Kpt. Casey, która podjęła współpracę ze Snowbirds w 2018 r., była przed podjęciem służby wojskowej dziennikarką radiową i producentką w stacji NEWS 95.7 w Halifax. RCAF zaznacza w komunikacie opublikowanym na Twitterze, że rodzina rzeczniczki została poinformowana o tragedii.

The RCAF has suffered another tragic loss of a dedicated member of the RCAF team. We are deeply saddened and grieve alongside Jenn’s family and friends. Our thoughts are also with the loved ones of Captain MacDougall. We hope for a swift recovery from his injuries. - Comd RCAF pic.twitter.com/8U41bdVqcU — Royal Canadian Air Force (@RCAF_ARC) May 18, 2020

Śmierć kpt. Casey i sama katastrofa wywołała szok w Kanadzie. Premier Justin Trudeau zapewnił w niedzielę wieczór na Twitterze, że jest w kontakcie z ministrem obrony narodowej i "myślami łączy się z członkami zespołu".

Tonight, I join all Canadians in mourning the loss of a member of the @CFSnowbirds #OpInspiration team, Captain Jennifer Casey. I’m sending my deepest condolences to her loved ones, and wishing Captain Richard MacDougall a full recovery. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) May 18, 2020

Wypadek zdarzył się ok. godz. 15 czasu miejscowego (21 czasu polskiego). Na dwóch filmach dostępnym w mediach społecznościowych, nakręconym - jak podawały lokalne stacje radiowe i telewizyjne - przez osoby obserwujące przelot, widać dwa samoloty, w pewnym momencie samolot lecący po lewej stronie odbija nieco w górę, robi beczkę, a potem wpada w korkociąg i spada na ziemię, słychać eksplozję i widać dym.

Royal Canadian Air Forces (RCAF) potwierdziły w niedzielę wieczorem na Twitterze, że "jeden z członków CF Snowbirds zmarł, a jeden odniósł poważne obrażenia". RCAF poinformowało też w następnym wpisie, że obrażenia drugiego członka załogi "nie są zagrażające życiu".

Samolot rozbił się przed domem

Samolot rozbił się niedługo po starcie, przed jednym z domów w mieście Kamloops. Miało tam dojść do pożaru zabudowań gospodarczych.

“I heard these two huge bangs and all of a sudden up in the sky there was a dark black circle of smoke,” said Kerri Turatus.



A witness says she rushed to this home where a @CFSnowbirds plane crashed in #Kamloops.



No official word on the condition of the pilot. pic.twitter.com/igJOCZvDmk — Alanna Kelly (@CTVNewsAlanna) May 17, 2020

Publiczny nadawca CBC cytował świadectwo mężczyzny mieszkającego po drugiej stronie ulicy, który widział katapultującego się pilota i samolot rozbijający się przed domem sąsiada. Według relacji mieszkańców cytowanych w mediach, w uszkodzonym domu mieszka starsze małżeństwo. Staruszkowie nie odnieśli obrażeń - jedno z nich było w chwili katastrofy w ogrodzie za domem, a drugie w piwnicy.

ZOBACZ: Samolot rozbił się przy lądowaniu na lotnisku w Stambule. Są ofiary i ranni

Piloci ze Snowbirds od 29 kwietnia oblatywali Kanadę dla podniesienia morale społeczeństwa w czasach epidemii. Ich akrobacje lotnicze miały być wyrazem wdzięczności dla pracowników służby zdrowia, którzy stawiają czoła epidemii koronawirusa.

Do Kamloops lotnicy przylecieli z Alberty. W niedzielę mieli przelecieć m.in. nad Vancouver. Jak na swojej stronie internetowej podawała RCAF, "firmowy szyk składający się z formacji dziewięciu odrzutowych samolotów, przeleci nad miastami w całym kraju (…) na wysokości nie mniejszej niż 500 stóp (152 m) nad zabudowaniami". Start odrzutowców nastąpił o godz. 11:30 czasu miejscowego - podały kanadyjskie media.

11 samolotów

W eskadrze Snowbirds lata 11 samolotów Canadair CT-114 Tutors.

W październiku 2019 r. doszło do podobnego wypadku jednego z odrzutowców wykorzystywanych przez Snowbirds, ale nikt nie zginął, bo pilot kpt. Kevin Domon-Grenier zdołał się w porę katapultować. Do tamtego wypadku doszło w amerykańskim stanie Georgia, dokąd Kanadyjczycy przylecieli, by wystąpić z pokazem akrobacji.

Jak podaje Associated Press piloci ze Snowbirds latają na odrzutowcach Tutor CT-114 od 1971 r. W całej historii zespołu pokazów lotniczych, datującej się od lat 70. ubiegłego wieku, zginęło 7 pilotów i 1 pasażer.

WIDEO - Szwedzi nie boją się koronawirusa? Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ PAP