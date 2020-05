Ile osób może przyjść na mszę? Od dziś nowe zasady

W środę na konferencji prasowej rząd poinformował o terminach III etapu odmrażania gospodarki, które obejmą m.in. salony fryzjerskie, gastronomię i szkoły. Zmieni się również limit wiernych, którzy będą mogli brać udział w nabożeństwach. - Kościoły cały czas są bardzo dalekie od wypełnienia, tak jak to było wcześniej, przed pandemią - argumentował.

Na setne urodziny papieża

- Na setne urodziny naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II, który zmienił losy świata, zmienił losy Polski, od najbliżej niedzieli chcemy, żeby to była jedna osoba na 10 metrów (kwadratowych) w całej powierzchni kościoła, kaplicy, w której odbywa się nabożeństwo i myślę, że dzięki temu więcej wiernych będzie mogło uczestniczyć w mszach świętych, nabożeństwach - tłumaczył premier. Wcześniej obowiązujący limit w kościołach to jedna osoba na 15 m2.

18 maja 2020 r. przypadnie 100. rocznica urodzin Karola Wojtyły. 17 maja miała się z tej okazji odbyć specjalna pielgrzymka do Rzymu, ale z powodu pandemii koronawirusa została odwołana.

Świątynie w Warszawie

Z danych wynika, że najwięcej wiernych w stolicy będzie mogło uczestniczyć w mszach św. w Świątyni Bożej Opatrzności. Zgodnie z nowymi zarządzeniami na liturgię do wilanowskiego kościoła wejdzie 367 osób, a w Panteonie Wielkich Polaków będzie mogło przebywać kolejne 300.

Drugim pod względem pojemności jest kościół Wszystkich Świętych, do którego może wejść jednorazowo 210 osób; trzecim - świątynia pod wezwaniem Błogosławionego Władysława z Gielniowa na Ursynowie, która będzie mogła pomieścić 180 wiernych.

W diecezji warszawsko-praskiej najwięcej wiernych pomieści bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul Kawęczyńskiej. Od niedzieli 17 maja we mszy św. może tam uczestniczyć 195 osób.

Drugą, co do wielkości, świątynią po prawej stronie Wisły, w której wierni będą mogli wspólnie się modlić, jest licząca ok 1,5 tys. mkw. katedra św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika na Pradze. Zgodnie z wytycznymi, w nabożeństwach w niej odprawianych będzie mogło uczestniczyć 150 osób.

W jednej z najliczniejszych parafii, jeśli chodzi o liczbę wiernych - Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła na stołecznym Grochowie, w górnej części kościoła zmieści się 127 osób, natomiast w dolnej 49 osoby. Z kolei do sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Sulejówku wejdzie 102 osób do górnego kościoła i 37 do dolnego.

W sanktuarium Matki Bożej Różańcowej na Bródnie "w liturgii w kościele górnym może uczestniczyć 90 osób, a w kościele dolnym 22 osób, zaś w adoracji Najświętszego Sakramentu w bocznej kaplicy może brać dział jednocześnie 7 osób.

Księża bez maseczek

Od 16 kwietnia obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej. Maseczek nie muszą nosić duchowni podczas sprawowania kultu religijnego.

Jak tłumaczył ówczas rzecznik Konferencji Episkopatu Polski Paweł Rytel-Andrianik, duchowni są zwolnieni z obowiązku zakrywania twarzy podczas sprawowania kultu religijnego, natomiast w sytuacjach wykonywania czynności "zawodowych, służbowych lub zarobkowych" w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej, m.in. w budynkach przeznaczonych na potrzeby kultu religijnego, o których mowa we wskazanym wyżej rozporządzeniu, są zwolnieni wówczas, gdy nie mają bezpośredniego kontaktu z interesantami.