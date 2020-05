Wnioski o dofinansowanie będą rozpatrywane szybciej. Nowe zasady programu "Czyste Powietrze"

- Uruchamiamy nową odsłonę programu "Czyste Powietrze" - powiedział minister klimatu Michał Kurtyka w Polsat News i ujawnił, że do tej pory złożono 131 tys. wniosków o dofinansowanie na termomodernizację budynków i wymianę pieców. Nowe zasady mają przyspieszyć rozpatrywanie wniosków. - Jedną ze zmian jest możliwość połączenia dofinansowania z programu z dotacjami gminnymi - dodał.

- Wielki, bezprecedensowy cywilizacyjny program, który ma zapewnić lepsze powietrze w naszym kraju - powiedział o programie "Czyste Powietrze" Michał Kurtyka.

"Chcemy, żeby nie był to program tylko rządowy"

Przyznał, że ogrzewanie pomieszczeń za pomocą pieców starej generacji emitujących groźne zanieczyszczenia tworzące smog, to cywilizacyjne zapóźnienie, z którym mierzymy się jako społeczeństwo. Aby program dotarł do większej grupy Polaków, wprowadzono w nim uproszczenia. Teraz pieniądze na proekologiczne zmiany mają być łatwiej dostępne i szybciej wypłacane.

Minister klimatu przypomniał, że to na samorządach spoczywa obowiązek zapewnienia planów ochrony powietrza w Polsce. - Chcemy, żeby nie był to program tylko rządowy - podkreślił Michał Kurtyka.

WIDEO: Rozmowa z ministrem klimatu Michałem Kurtyką w programie "Nowy Dzień z Polsat News"

Cel rządu: 30 dni na rozpatrzenie

Do dotychczasowej realizacji programu "Czyste Powietrze" były głównie zastrzeżenia dotyczące czasu rozpatrywania wniosków - wynosił on średnio 76 dni. Teraz, jak zapewniał Kurtyka, dzięki uproszczeniu wniosków, zostanie on "znacznie skrócony".

- Przyjęliśmy cel 30 dni - zapowiedział minister klimatu.

Jak stwierdził zmiany wprowadzone w programie mają zapewnić przyspieszenie i usprawnienie procesu uzyskiwania dotacji. Ma się również zwiększyć liczba uprawnionych do jej otrzymania.

- Poprzez zmianę wielkości dotacji i sposobu jej przyznawania chcemy dotrzeć do jak największej liczby beneficjentów - w szczególności włączając w to samorządy - również do najuboższych" - powiedział Kurtyka.

Uprawnieni podzieleni na trzy grupy

Dzień wcześniej prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Piotr Woźny poinformował, że w zmienionym programie "Czyste Powietrze" uprawnieni do dotacji na wymianę pieców na nowocześniejsze zostaną podzieleni na trzy grupy, ze względu na poziom dochodów w gospodarstwie domowym.

W pierwszej grupie, jak powiedział Woźny, znajdą się osoby "średniozamożne", którym będzie przysługiwało do 20 tys. zł, jeśli zdecydują się na wymianę przestarzałego pieca i ocieplenie swojego domu. Jeżeli dodatkowo zdecydują się na instalację fotowoltaiczną, to otrzymają dodatkowo 5 tys. zł dotacji na jej montaż.

- Druga grupa to osoby, którym musimy przyznać podwyższone dofinansowanie, bo bez niego nie będą w stanie przeprowadzić tych inwestycji. Szacujemy, że około 60 proc. dotacji powinny otrzymać takie osoby, żeby dostać realną zachętę do wymiany przestarzałego pieca i ocieplenia swojego domu - mówił Woźny.

100 proc. refinansowania dla osób niesamodzielnych

Wyjaśnił, że gospodarstwom domowym, które znajdą się w drugiej grupie, będzie przysługiwało do 32 tys. zł, a jeśli zdecydują się na instalację fotowoltaiczną, otrzymają dodatkowo 5 tys. zł. Podwyższona dotacja będzie przysługiwała, jeśli dochód netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym będzie wynosił mniej niż 1400 zł na osobę, a w gospodarstwach jednoosobowych mniej niż 1960 zł na osobę.

- Trzecia noga programu jest kierowana do osób, które już nie potrafią samodzielnie prowadzić swoich spraw. To są osoby, którym trzeba wymienić przestarzałe piece i za nich ich domy termomodernizować. (...) W tym przypadku chcemy finansować do 100 proc. wartości inwestycji - powiedział Woźny.



Celem programu "Czyste Powietrze" - z budżetem 103 mld zł na lata 2018-2029 - jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych

