Szef niemieckiego TK o polskim trybunale: "marionetka". Rzecznik rządu odpowiada

Müller w Programie Trzecim Polskiego Radia był pytany czy polski MSZ powinno zareagować na słowa prezesa niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego Andreasa Vosskuhle'a. Jak podał Reuters powiedział on, że polski Trybunał Konstytucyjny nie jest już poważnym sądem, lecz "jest marionetką".

- Nie wiem, czy będzie w tym zakresie stanowisko MSZ, natomiast takie wypowiedzi są niepotrzebne, takie wypowiedzi szkodzą na pewno relacjom między krajami - odparł rzecznik rządu. Zaznaczył jednocześnie, że nie była to wypowiedź niemieckiego rządu, dlatego nie chciałby się do tego wprost ustosunkowywać.

- Ale takie wypowiedzi w relacjach międzynarodowych nie powinny padać. One są opiniami, które nie mają żadnego związku z rzeczywistością, więc też tym trudniej przychodzi ich słuchać - powiedział Müller.

"To działanie skandaliczne"

W podobnym tonie wypowiedział się prezes PiS Jarosław Kaczyński.

- To działanie niespotykane i skandaliczne a przede wszystkim pokazujące, że Niemcy niestety zmieniają się bardzo powoli. Kiedyś miałem okazję powiedzieć to bezpośrednio obecnej kanclerz pani Merkel, że póki pewne postawy Niemców, po prostu obywateli Niemiec, wobec Polski, wobec Polaków się nie zmienią, to tak naprawdę nie będzie nigdy naprawdę dobrych stosunków - mówił prezes PiS.

- Pomijając inne kwestie, jak na przykład reparacje (wojenne) - bo niby dlaczego Polska ma być tym krajem, który był niszczony i to w sposób odnoszący się także do obywateli, to znaczy ich masowo mordowano i nie można nad tym przechodzić do porządku dziennego - tu chodzi po prostu o pewne postawy, bo to jest postawa takiego starego pruskiego nacjonalizmu w najgorszym wydaniu. Mówię pruskiego, żeby nie powiedzieć jeszcze czegoś gorszego - stwierdził.

Jak dodał, "to trzeba rozumieć i trzeba to bardzo zdecydowanie odrzucać i każdy Polak, który ma w sobie choćby cień poczucia godności narodowej, musi to odrzucać". - To jest prostu arcyskandal a poza tym to całkowita nieprawda - powiedział Kaczyński.