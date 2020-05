Nominacje generalskie dla oficerów Straży Granicznej

Prezydent w piątek wręczył oficerom SG akty nadania stopnia gen. bryg i admirała, a minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński - pamiątkowe szable.

Awanse otrzymali komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG płk Robert Inglot, zastępca komendanta głównego SG płk Grzegorz Niemiec, oraz komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej płk Andrzej Prokopski.

Andrzej Duda, dziękując awansowanym oficerom za lata ich służby, podkreślił, że SG zawsze - ilekroć istnieje taka potrzeba - staje na wysokości zadania.

- To między innymi właśnie dzięki panów służbie i pracy - choć wtedy na niższych stanowiskach służbowych i oczywiście z niższymi stopniami - mogliśmy przez całe lata mówić, że wypełniamy nasze obowiązki jako państwo, które jest państwem granicznym Unii Europejskiej i państwem granicznym strefy Schengen - mówił prezydent.

#NaŻywo Pałac Prezydencki | Prezydent RP wręcza awanse generalskie oficerom Straży Granicznej https://t.co/9mcVLioy4y — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) May 15, 2020

"Nasi funkcjonariusze pokazują za granicą jak wykonywać obowiązki służbowe"

Andrzej Duda dodał, że Polska jest pod tym względem wzorem dla wielu krajów Europy. - Co więcej nie kto inny, tylko nasi funkcjonariusze, podlegli panom funkcjonariusze Straży Granicznej, udawali się do różnych państw europejskich i nadal udają po to, żeby tam pomagać, pokazywać wzorce tego, w jaki sposób wykonywać obowiązki służbowe, jakich nowoczesnych metod używać, żeby te obowiązki w zakresie strzeżenia granic były wykonywane jak najlepiej - podkreślił.

ZOBACZ: Straż graniczna szuka domu dla porzuconego psa

Dodał, że awansowani oficerowie są tymi, którzy przyszli do SG "w zupełnie nowej Polsce" lecz budują ją "w nawiązaniu do jej najpiękniejszych tradycji Korpusu Ochrony Pogranicza". - Tych, którzy oddawali swoje życie za ojczyznę strzegąc jej granic - podkreślił.

Prezydent zaznaczył, że czas epidemii to dla Straży Granicznej "czas bardzo szczególnej próby", kiedy formacja ta musiała nagle zacząć wykonywać obowiązki, które w wielu przypadkach do tej pory były wyłącznie ćwiczone.

"Próby takiej jak teraz nie było"

Przypomniał również jej dotychczasowe wyzwania wymieniając działania podczas mistrzostw Euro 2012, Szczyt NATO w Warszawie, Światowe Dni Młodzieży, czy COP24 w Katowicach.

- Natomiast takiej próby w postaci rzeczywiście zamknięcia wszystkich granic, zawieszenia strefy Schengen, do tej pory - w takiej skali nie -było - mówił.

ZOBACZ: Te kraje otworzyły swoje granice. Pierwsza w UE strefa wolna od ograniczeń

W uroczystości w Pałacu Prezydenckim wziął udział również szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch, a także prezydencki minister Błażej Spychalski. Wszyscy uczestnicy, z uwagi na stan epidemii, nosili maseczki ochronne.

Zgodnie z ustawą o Straży Granicznej na pierwszy stopień oficerski SG oraz na stopień generała SG mianuje prezydent na wniosek ministra spraw wewnętrznych.