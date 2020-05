Grand Press Photo 2020. Wybrano Zdjęcie Roku

Jacek Szydłowski wygrał Grand Press Photo 2020. O nagrody w tegorocznej edycji walczyło 61 fotografów.

"Czułem, że to jest ta klatka"

Zdjęcie Roku wykonał Jacek Szydłowski z "Dziennika Wschodniego". Fotografię zrobił 23 marca, niemal trzy tygodnie po wykryciu pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce.

Obraz przedstawia lekarkę z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie na dyżurze w specjalnym namiocie do segregacji pacjentów.

- Gdy zrobiłem tę fotografię, czułem, że to jest ta klatka, którą chciałem tego dnia zrobić. Czuje się coś takiego: że już mam fotografię i na dziś mogę spokojnie skończyć pracę. Bardzo jest mi miło słyszeć od przewodniczącego jury, że wszyscy byli tak zgodni - powiedział podczas gali Szydłowski.

Jego zdjęcie zdobyło także I miejsce w kategorii "Wydarzenia". W tej kategorii II miejsce otrzymała fotografia Jakuba Grucy (Agencja Fotograficzna FokusMedia), która przedstawia spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z mieszkańcami Zakliczyna.

Jakub Gruca, Agencja Fotograficzna FokusMedia Spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z mieszkańcami Zakliczyna

"To nas bardzo poruszyło jako jury"

Jury przewodniczył Pieter Ten Hoopen, 46-letni szwedzki fotoreporter, czterokrotny laureat World Press Photo. W skład Jury weszli również: Beata Łyżwa-Sokół, Maksymilian Rigamonti, Maarten Schilt, Radu Sigheti i Andrzej Zygmuntowicz.

- Może to nie jest zdjęcie, które do nas krzyczy. Zostawia sporo kwestii otwartych na przyszłość. To zdjęcie jest obrazem, do którego wszyscy możemy się odnieść i to nas bardzo poruszyło jako jury - komentował zwycięskie zdjęcie Pieter Ten Hoopen.

Z ponad 5,2 tys. zdjęć jury zakwalifikowało 42 zdjęcia pojedyncze, 15 fotoreportaży, 4 projekty dokumentalne w kategoriach głównych, a także 2 zdjęcia pojedyncze i 3 fotoreportaże w kategorii Young Poland.

WIDEO - Zespół Piersi w hicie "Bałkanica" - Sylwestrowa Mocy Przebojów Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ml/ grandpressphoto.pl