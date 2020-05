Brytyjczycy potwierdzili skuteczność testów na przeciwciała. Chcą zamówić ich miliony

Eksperci z Brytyjskiego Instytutu Zdrowia Publicznego potwierdzili stuprocentową skuteczność testu na przeciwciała koronawirusa wyprodukowanego przez szwajcarską firmę Roche - informuje "The Telegraph". Ministerstwo zdrowia negocjuje teraz zakup milionów zestawów takich testów. Według dziennika może to być klucz do łagodzenia brytyjskich obostrzeń.