Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA]

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wystosował we wtorek apel do światowych przywódców religijnych, by obliczu epidemii koronawirusa opowiedzieli się po stronie takich wartości jak równość, partnerstwo i szacunek, a potępili przemoc i obojętność.

#COVID19 has no regard for religious or spiritual distinctions.



We are all vulnerable, and that shared vulnerability reveals our common humanity.



Solidarity must be at the heart of our response – based on human rights and human dignity for all.https://t.co/w1dFFJEgZI