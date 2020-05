Ustalono dane kierowcy, który spowodował śmierć dwóch osób w Ostrowi Mazowieckiej

Ustalono dane kierowcy Volkswagena Golfa, który w niedzielę rano spowodował tragiczny wypadek w Ostrowi Mazowieckiej i uciekł. Poszukiwany to 37-letni Łukasz Brzózka, mieszkaniec Ostrowi Mazowieckiej. Mężczyzna ma ok. 166-170 cm wzrostu i tatuaże na całym ciele. W wyniku wypadku zginęły dwie osoby: piesza i kierowca innego auta. Trzy osoby, w tym dwoje dzieci - trafiły do szpitala.