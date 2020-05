Stuletni jesion został uszkodzony. "Świadome działanie, żeby zabić drzewo"

- Zgłoszenie w tej sprawie przesłał do nas przez portal społecznościowy jeden z mieszkańców - powiedział w rozmowie z polsatnews.pl Piotr Kempf, dyrektor ZZM w Krakowie. - Mężczyzna poinformował nas o tym, że zauważył nietypową rzecz - chodziło o wywiercone otwory w jesionie przy ul. Narvik. Jeszcze tego samego dnia postanowiliśmy to sprawdzić. Faktycznie, na miejscu okazało się, że było to precyzyjne działanie, które miało na celu zniszczenie drzewa - podkreślił Kempf.

"Herbicyd domowej roboty"

Wszystkie otwory zostały solidnie wyczyszczone, przepłukane wodą, a następnie zatkane. - Został też posprzątany teren wokół. Po to, by jesion mógł lepiej rosnąć, odciążyliśmy również koronę drzewa. Liczymy na to, że wszystko będzie dobrze. Obserwujemy sytuację na bieżąco - dodał Kempf. Stuletni jesion został objęty szczególnym nadzorem. Opiekę nad drzewem przejął "treeofficer" z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Zdaniem dyrektora ZZM Kraków, ciecz, która została wykorzystana do uszkodzenia drzewa była "herbicydem domowej roboty". Mógł być to np. jakiś detergent używany do sprzątania. - Jesion na pewno jest osłabiony, ale jest to na tyle duże drzewo, że powinno sobie poradzić. W ostatnim czasie nie dochodziło do podobnych sytuacji - zaznaczył Piotr Kempf.

...a tak wyglądało wypłukiwanie tej substancji z otworu.

Takich otworów było 4‼️

Podłość ludzka nie zna granic... pic.twitter.com/dqxTp1o9BI — piotrkempf_zieleń_Kraków (@zielen_krakow) May 10, 2020

Niszczone są głównie młode rośliny, które ewidentnie komuś przeszkadzają. - W takich przypadkach, na ile jest to możliwe, staramy się sadzić drzewa w innych miejscach - podkreślił dyrektor ZZM Kraków.

Jeszcze w sobotę urzędnicy zapowiedzieli, że zostanie złożony wniosek do Wydziału Kształtowania Środowiska w Krakowie o objęcie drzewa ochroną jako pomnik przyrody. O pomoc zostali poproszeni także sąsiedzi, by zgłaszali pilnie informacje, "gdyby wandal postanowił ponownie podjąć próbę zabicia" rośliny.

ms/ polsatnews.pl