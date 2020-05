Miał podpalić żonę, a później się powiesić. Tragedia w Małopolsce

Krakowska prokuratura wszczęła śledztw ws. pożaru, do jakiego doszło w niedzielę w nocy w Mniszowie (Małopolskie). Mężczyzna miał tam oblać żonę benzyną i podpalić ją, a następnie popełnić samobójstwo. Kobieta trafiła do szpitala.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w poniedziałek przez rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Krakowie Janusza Hnatkę, w niedzielę w nocy (ok. godz. 23) dyżurny policji w Proszowicach otrzymał zgłoszenie od prywatnej osoby, że jej sąsiadka przebiegła do niej z poparzeniami głowy i rąk. Poparzona 69-latka twierdziła, że jej mąż, Andrzej C., oblał ją benzyną i podpalił, a następnie najprawdopodobniej sam się powiesił.

Nie udało się uratować 69-latka

Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze zastali budynek płonący wewnątrz - z okien wydobywały się płomienie. Na miejsce została wezwana straż pożarna. W trakcie przeszukiwań działki i pomieszczeń gospodarczych odnaleziono wiszącego mężczyznę. Mimo reanimacji 69-latkowi nie przywrócono czynności życiowych. ZOBACZ: Po kłótni z chłopakiem poszła na strzelnicę. Zabiła instruktora Przybyły na miejsce lekarz – jak relacjonował rzecznik prokuratury - stwierdził zgon Andrzeja C. W miejscu, w którym znaleziono zwłoki, znajdował się też plastikowy kanister z resztkami substancji ropopochodnej. Zwłoki Andrzeja C. trafiły do Zakładu Medycyny Sądowej w celu przeprowadzenia oględzin i sekcji zwłok. Pokrzywdzona kobieta została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala. Co wydarzyło się w Mniszowie? - Trwają czynności mające na celu odtworzenie faktycznego przebiegu zdarzenia - podkreślił rzecznik krakowskiej Prokuratury Okręgowej. Śledztwo w sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Kraków - Nowa Huta. Śledztwo dotyczy usiłowania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 69-letniej kobiety i spowodowania u niej ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, zagrażającego życiu. Śledczy będą badać także, czy Andrzej C. była nakłaniany do targnięcia się na własne życie i czy zaniechano udzielenia mu pomocy.

pgo/ PAP