Przez 10 lat rodziły się tam tylko dziewczynki. Teraz pojawił się Bartek

Na cały świat rozsławił ją brak chłopców. Od 10 lat we wsi Miejsce Odrzańskie rodziły się same dziewczynki, ale to już koniec "seksmisji". 2 maja w małej wsi na Opolszczyźnie pojawił się wreszcie długo oczekiwany męski potomek. Są już nawet wobec niego plany... Zobacz materiał Wioletty Wramby.