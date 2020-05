Dwukrotnie z premedytacją najechał na psa, skazano go na prace społeczne

22-letni Rafał B. dwukrotnie z premedytacją przejechał psa. Wszystko nagrał telefonem, a wideo umieścił w sieci.

Groziło mu za to do pięciu lat więzienia. Wyrok zapadł w marcu, jednak ze względu na pandemię koronawirusa, doręczono go stronom dopiero teraz. Sąd skazał mężczyznę w postępowaniu nakazowym na prace społeczne.

- Sąd uznał, że wina i okoliczności czynu nie budzą wątpliwości. Sam oskarżony przyznał się do tego czynu, złożył szczegółowe wyjaśnienia i w ocenie sądu zaistniały przesłanki do wydania wyroku nakazowego - powiedział Dominik Bogacz, rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie.

"Z premedytacją najechał i cofał"

Prokuratura domagała się trzech lat bezwzględnego więzienia. Sąd zdecydował o karze dwóch lat prac społecznych po 40 godz. miesięcznie, zakazu posiadania psów przez 10 lat, 10 tys. zł nawiązki na ochronę zwierząt i 22,5 tys. zł kosztów sądowych.

- Miejsce osoby, która znęcała się nad tym psem w sposób okrutny, która z premedytacją go najechała i jeszcze cofała i kilkakrotnie najeżdżała, rozmawiając z tym psem, wzbudzając jego uwagę, i znów najeżdżała, jest w więzieniu - mówi Grzegorz Bielawski z Pogotowia dla Zwierząt.

Postępowanie nakazowe to uproszczona procedura, gdy wina nie budzi wątpliwości. Sąd nie musi wtedy uzasadniać wyroku. Nie wiadomo więc czym się kierował, skazując oskarżonego jedynie na prace społeczne.

- W naszej ocenie ten czyn na pewno zasługuje na karę zdecydowanie bardziej surową. Prokuratura będzie wnosiła o wymierzenie kary bezwzględnej pozbawienia wolności w wymiarze trzech lat. Czyn ten wiązał się z zadawaniem bólu i cierpienia zwierzęciu bez żadnego powodu - powiedział prokurator w rozmowie z reporterem Wydarzeń.

Rafał B. znów stanie przed sądem. Do unieważnienia wyroku nakazowego wystarczy złożenie sprzeciwu przez którąś ze stron. Taki sprzeciw wysłały w środę zarówno prokuratura, jak i organizacje prozwierzęce, które występują jako oskarżyciele posiłkowi.

