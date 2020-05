Dźgnął pracownika baru, bo ten nie pozwolił mu zjeść na miejscu

W nocy dyżurny komisariatu w Ożarowie Mazowieckim otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który miał rzucać prętem w elewację baru. Na miejsce natychmiast udali się policjanci, którzy razem ze strażnikami miejskimi zatrzymali agresywnego 41-letniego Ukraińca.

Wówczas okazało się, że wcześniej przyszedł on do lokalu i po zakupie posiłku, chciał go zjeść na miejscu. Nie reagował na zwróconą mu przez pracownika uwagę i nie chciał opuścić baru. Doszło do awantury, podczas której 41-latek zaczął grozić pracownikowi uszkodzeniem ciała.

- Swoją groźbę spełnił, gdy po kilku godzinach wrócił i zadał pokrzywdzonemu cios nożem - poinformowała podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja.

Ukrainiec usłyszał zarzuty

Dodała, że w nocy mężczyzna wrócił po raz trzeci pod lokal i uszkodził podświetlany baner reklamowy. - Pokrzywdzony został opatrzony na miejscu interwencji przez ratowników medycznych, a 41-latek zatrzymany. Był nietrzeźwy. Miał promil alkoholu w organizmie - podała podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja.

Obywatel Ukrainy usłyszał zarzuty kierowania gróźb, uszkodzenia ciała i uszkodzenia mienia. Prokurator objął go policyjnym dozorem oraz zakazał zbliżania się do pokrzywdzonego i do baru.

