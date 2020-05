Pierwszy polski respirator. Wykonano go w miesiąc

Choć Polacy są autorami różnych wynalazków i konstruktorami wielu urządzeń, to dopiero teraz udało się zbudować polski respirator. Jest on kilkukrotnie tańszy od tych zza oceanu. Tak potrzebne w leczeniu zakażonych koronawirusem urządzenie w ciągu kilku tygodni skonstruowali inżynierowie z Siemianowic Śląskich.

Respiratory to drogie urządzenia - są produkowane na zachodzie Europy i w USA, a kosztują po kilkaset tysięcy złotych. Polski respirator ma kosztować wielokrotnie mniej.



- To jest respirator zrobiony w niecały miesiąc - powiedział Marek Ciembroniewicz, jeden z twórców respiratora z Siemianowic Śląskich.

Urządzenie przejdzie teraz testy



Zapewnia, że jest w pełni funkcjonalny, wyposażony we wszystkie alarmy, utrzymywanym nadciśnieniem. - Wszystko, co jest potrzebne do prowadzenia wentylacji - dodał konstruktor.

Zaprezentowane urządzenie jest prototypem. Przejdzie teraz testy i zostanie jeszcze udoskonalony. W normalnych warunkach mogłoby to potrwać wiele miesięcy, ale w czasie pandemii czas może się znacznie skrócić, na co liczą projektodawcy.

