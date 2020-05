"To kwestia dni". Kamil Zaradkiewicz o kandydatach na I prezesa SN [TRANSMISJA]

- Poznamy je, gdy Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN wybierze kandydatury. Mam nadzieję, że stanie się to jak najszybciej, myślę, że to kwestia dni - powiedział w "Gościu Wydarzeń" Kamil Zaradkiewicz, p.o. I prezesa SN, pytany o to, kiedy poznamy kandydatów na następców Małgorzaty Gersdorf. Zgromadzenie ma się odbyć w przyszły piątek. Transmisja w Polsat News i na polsatnews.pl od godz. 19:15.