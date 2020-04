Katastrofa helikoptera NATO. "Powstrzymywał rosyjską agresję"

Helikopter wojskowy NATO rozbił się w środę w morzu między Grecją a Włochami. Brał udział w operacji Sojuszu na Morzu Śródziemnym. W katastrofie zginęła co najmniej jedna osoba. Maszyna należała do kanadyjskiej fregaty. Jak poinformowały greckie media, służyła do "powstrzymywania rosyjskiej agresji w całej Europie Wschodniej".