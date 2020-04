Ponad 600 osób zmarło po zakażeniu koronawirusem w Polsce

Mamy 197 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowało we wtorek rano ministerstwo zdrowia. Tym samym liczba zakażonych koronawirusem w Polsce to już blisko 12,5 tys. Nie żyje 10 kolejnych osób. Do tej pory z powodu koronawirusa zmarło w sumie 606 pacjentów.