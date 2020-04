Burze nad Polską. Ostrzeżenia dla ośmiu województw

Alerty pierwszego stopnia przed burzami z gradem obowiązują na całym obszarze województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego, a także na południu Mazowsza. Opady deszczu mogą osiągnąć w tej części kraju do 25 mm, a porywy wiatru do 75 km/h.

Ostrzeżenia przed samymi burzami IMGW wydał dla południowych powiatów Dolnego Śląska i woj. opolskiego. Tam przewidywane są opady deszczu do 20 mm, a wiatr może osiągać w porywach do 60 km/h.

Po ciepłym i suchym początku tygodnia środa przynosi w kraju ochłodzenie oraz przelotne opady deszczu i burze. Według synoptyków IMGW należy się ich spodziewać również w czwartek i w piątek. Lokalnie burze mogą być gwałtowne z silnym deszczem i porywistym wiatrem.

Początek maja ma być chłodny i deszczowy. Prognozy przewidują, że do niedzieli temperatura maksymalna utrzyma się w granicach od 10 do 15 stopni C. Nieco cieplej może być na zachodzie, gdzie termometry wskażą około 18 stopni C.

dk/ PAP