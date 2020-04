Na zakupy do Łomży. Hala Targowa ponownie otwarta

Początkowo, otwarcie obiektu planowane było na 4 maja. Przychylając się do prośby kupców, prezydent Łomży zdecydował się przyspieszyć tę decyzję o tydzień. Czynne jest również znajdujące się przy hali targowisko mogące pomieścić, zgodnie z rządowymi obostrzeniami - 130 osób.

- Rządowe przepisy dotyczące walki z koronawirusem tego obiektu (Miejskiej Hali Targowej - red.) nie traktują tak jak galerii handlowych. Jest to obiekt do dwóch tysięcy m2 powierzchni sprzedaży, w związku z tym można było go udostępnić zarówno kupującym, jak i sprzedającym, oczywiście z zachowaniem tych wszystkich wymogów, które dotyczą sklepów. Prezydent zdecydował o otwarciu tego obiektu i teraz każdy z najemców sam decyduje, czy chce swój lokal otworzyć, zachowując oczywiście wszystkie obostrzenia - powiedział Polsat News Łukasz Czech z Urzędu Miejskiego w Łomży.

Dodał, że "zostały odpowiednio ustanowione wejścia i wyjścia z obiektu", aby móc kontrolować liczbę klientów znajdujących się w środku.

- Ci, którzy przyszli tu dziś na zakupy, mówią o tym, że nie obawiają się o swoje bezpieczeństwo, bo są zachowane środki ostrożności. Przy wejściach pracownicy liczą, ile osób przebywa w tych miejscach jednocześnie. Są również dostępne jednorazowe rękawiczki, płyny dezynfekcyjne. Kupujący dbają o to, by zachowywać między sobą dystans - relacjonowała reporterka Polsat News Paulina Waszelewska.

Dodała, że z relacji sprzedających wynika, że nawet jeden czy dwóch klientów dziennie będzie dla nich zyskiem. Przyczynia się do tego przedłużenie 99-procentowej zniżki na stawkę czynszu w lokalach użytkowych. Do końca lipca przedsiębiorcy w Łomży zapłacą 1 procent jego dotychczasowej wartości.

