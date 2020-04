Posłowie zadecydują ws. głosowania korespondencyjnego. Na kilka dni przed planowanymi wyborami

Gawkowski przekazał, że posiedzenie Sejmu będzie trwało cztery dni. Pierwsza część posiedzenia odbędzie się w tym tygodniu - w środę i w czwartek. Sejm zajmie się m.in. rządowym projektem tzw. tarczy antykryzysowej 3.0; posłowie wysłuchają też informacji rządu na temat ruchu przygranicznego.

Posiedzenie Izby zostanie wznowione we wtorek 5 maja i potrwa do środy 6 maja. Wtedy też planowane jest głosowanie ws. wyborów korespondencyjnych. Jeśli jednak ustawa ws. głosowania korespondencyjnego nie wróci do tego czasu z Senatu, Gawkowski przekazał, że możliwe jest przedłużenie posiedzenia Sejmu do czwartku 7 maja.

ZOBACZ: Poczta ma dane wszystkich Polaków. Wciąż jednak może potrzebować rejestru wyborców

6 kwietnia Sejm uchwalił ustawę, autorstwa PiS, zgodnie z którą wybory prezydenckie w 2020 r. mają zostać przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. Senat ma się nią zająć na posiedzeniu w dniach 5 i 6 maja; we wtorek 28 kwietnia ustawą zajmą się trzy połączone komisje senackie: ustawodawcza, praw człowieka, praworządności i petycji oraz komisja samorządu terytorialnego i administracji państwowej.