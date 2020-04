Rozenek: Gowin chce nas wciągnąć w brudną grę; Hennig-Kloska: Andrzeju, ocknijcie się jako Lewica

- Nie rozumiem po co rozmawia się z Gowinem skoro jest to wysłannik Kaczyńskiego. Chce nas wciągnąć w brudna grę. Chce nas namówić do rzeczy niebezpiecznych dla ludzi - mówił w "Debacie Dnia" Andrzej Rozenek z Lewicy. Na te słowa zareagowała posłanka Koalicji Obywatelskiej Paulina Hennig-Kloska.