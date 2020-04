Zachorowali na Covid-19. Zmienił się ich kolor skóry

Dr Yi Fan i dr Hu Weifeng zostali zakażeni Covid-19 podczas leczenia pacjentów w centralnym szpitalu w Wuhan, a 18 stycznia zdiagnozowano u nich chorobę - informuje chiński państwowy nadawca CCTV.

Efekt uboczny leku

Dr Yi, kardiolog, pokonał Covida-19 po podłączeniu go na 39 dni do maszyny podtrzymującej życie o nazwie ECMO. Stan urologa - dr Hu był gorszy i leżał w łóżku 99 dni.

Dr Li Shusheng - który zajmuje się oboma lekarzami - powiedział, że ich skóra zrobiła się ciemna z powodu leku, który podano im na wczesnych etapach leczenia. Dodał, że jednym z jego efektów ubocznych jest przyciemnienie koloru skóry.

Dr Li dodał, że kolor skóry obu lekarzy powróci do normy, gdy ich wątroba zacznie prawidłowo funkcjonować.

