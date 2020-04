Płonie największy park narodowy w Polsce. "Ta noc była dla nas dobra"

- Ta noc była dla nas dobra, bo wiatr za mocno nie rozdmuchiwał ognia. Jednak dziś od rana nowe zastępy straży znów ruszą do akcji - poinformował mł. bryg. Sławomir Szafrański z KP PSP w Mońkach. Do tej pory w Biebrzańskim Parku Narodowym spłonęło ok. 6 tys. ha łąk i lasów. Wczoraj w akcji uczestniczyło m.in. pięć samolotów gaśniczych dromader, śmigłowiec gaśniczy oraz dwa policyjne Black Hawki.