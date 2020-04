"Może nas czekać prawny polexit". Rzecznik Praw Obywatelskich o sądownictwie

Komisja wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych PE zajmuje się w czwartek sytuacją w sferze praworządności w Polsce. Szef komisji Juan Fernando Lopez Aguilar, który przygotował raport w tej sprawie, mocno skrytykował polskie władze.

ZOBACZ: KE chce, by sprawą wyborów w Polsce zajęła się Rada UE w ramach procedury z art. 7.

W ostatniej chwili do posiedzenia zdecydował się dołączyć minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Ze strony Komisji Europejskiej bierze w nim udział komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders.

"Sądownictwo jest zagrożone"

Obecny jest również Rzecznik Praw Obywatelskim. Jak podkreślił w swoim wystąpieniu, cieszy się, że Trybunał Sprawiedliwości UE broni praw obywateli polskich, że sprawą zajmuje się Parlament Europejski.

- Ale pomimo tych wszystkich działań i presji nadal uważam, że sądownictwo jest zagrożone. Tu nie chodzi o sędziów, tylko o standardy. Zmiana standardów może doprowadzić do wprowadzenia nieliberalnego systemu" - zaznaczył.

Bodnar przekonywał, że nie jest to tylko zagrożenie dla Polski, ale dla całej UE.

- Cała ta sytuacja może prowadzić do tzw. prawnego polexitu. To znaczy Polska będzie nadal członkiem UE, ale nie będzie mogła uczestniczyć we współpracy w ramach sądownictwa - ocenił.