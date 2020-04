Drukowanie kart wyborczych trwa. Ziobro: w razie wątpliwości każdy może złożyć zawiadomienie

- Każdy ma prawo, jeśli ma wątpliwości, złożyć zawiadomienie do odpowiednich organów państwa - stwierdził w środę minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro w odpowiedzi na pytanie, czy już trwające przygotowania do wyborów korespondencyjnych są zgodne z prawem.

Ziobro na środowej konferencji prasowej został zapytany, czy trwające przygotowania do wyborów korespondencyjnych, m.in. drukowanie przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych kart wyborczych jest zgodne z prawem. O tym, że PWPW rozpoczęła już druk kart wyborczych poinformował w środę w TVN24 wicepremier Jacek Sasin. Dodał, że dzieje się to na podstawie decyzji premiera wydanej na podstawie ustawy "antyCovidowej".

Ziobro zapytany, czy prokuratura będzie badała legalność tych działań odpowiedział, że nieprzeprowadzenie wyborów w terminie "byłoby sprzeczne z konstytucją". Przypomniał, że cały obóz Zjednoczonej Prawicy poparł propozycję Jarosława Gowina odnośnie zmiany w konstytucji, która zakłada wydłużenie kadencji prezydenta o dwa lata. Zgodnie z tą propozycją Andrzej Duda nie mógłby ubiegać się już o reelekcję.

"W razie wątpliwości każdy może złożyć zawiadomienie"

- Trudno sobie wyobrazić państwo bez prezydenta (...). Bez prezydenta po prostu żadna ustawa nie wejdzie w życie - zauważył Ziobro. Jak zaznaczył, "jest wielką nieodpowiedzialnością rysowanie wizji sprzecznych z konstytucją, które prowadziłyby do jakiegoś stanu zawieszenia jeżeli chodzi o tak ważną, fundamentalną dla funkcjonowania państwa instytucję jaką jest prezydent RP".

Dopytywany, czy drukowanie kart do głosowania "już teraz" jest jego zdaniem zgodne z prawem odpowiedział: "każdy ma prawo - jeśli ma wątpliwości - złożyć zawiadomienie do odpowiednich organów państwa". Dodał, że ma pełne zaufanie do wicepremiera Jacka Sasina. - Z całą pewnością jest człowiekiem kompetentnym w zakresie spraw, za które wziął odpowiedzialność. Ufam - nie znając meritum sprawy - że podejmuje działania, które są w pełni racjonalnie uzasadnione - zaznaczył.

Zaznaczył, że Polska znalazła się "w stanie zupełnie nadzwyczajnym wynikającym z pandemii, która zaskoczyła nie tylko nas, ale cały świat". - Myślę, że rząd w różnych obszarach pokazuje, że radzi sobie z tą sytuacją wcale nie najgorzej - ocenił minister. - Zdaję sobie sprawę, że jesteśmy w sytuacji wszyscy nadzwyczajnej, która wymaga tego, aby dopełnić obowiązków, jakie nałożyło polskie państwo - powiedział Ziobro.

bia/ PAP