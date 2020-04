We Włoszech przybyło ponad 2,7 tys. ozdrowieńców. To rekord bilansów dobowych

We Włoszech w ciągu ostatniej doby zanotowano śmierć 534 następnych osób zakażonych koronawirusem, co oznacza ponowny wzrost zgonów. Łączny bilans zmarłych od początku epidemii wzrósł do 24648. Liczba ozdrowieńców zwiększyła się o 2723. Dane przedstawiła we wtorek Obrona Cywilna.