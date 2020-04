Ojciec ośmiorga dzieci trafił do szpitala z powodu COVID-19. Zmarł tuż przed wypisaniem do domu

34-letni mężczyzna przyjechał z Rumunii do Londynu by zarobić na utrzymanie swojej licznej rodziny. Mężczyzna zaraził się koronawirusem i trafił do szpitala. Po leczeniu medycy planowali wypisać go do domu, jednak stan mężczyzny nagle się pogorszył. 34-latek zmarł.