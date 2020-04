Kim Dzong Un w poważnym stanie. Tak twierdzi źródło w USA 21.04.2020, 06:08 Świat

Wikimedia/ Dan Scavino Jr

Spekulacje co do stanu zdrowia Kima pojawiły się po tym jak nie był on obecny 15 kwietnia na uroczystościach poświęconych jego przodkowi i założycielowi Korei Północnej Kim Ir Senowi