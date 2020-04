Wyższy zasiłek dla bezrobotnych? Minister odpowiada

Podczas konferencji prasowej Maląg była pytana, czy planowana jest podwyżka zasiłków dla bezrobotnych. Odpowiedziała, że obecnie priorytetem jest utrzymanie miejsc pracy, czemu mają służyć obowiązujące od 1 kwietnia rozwiązania w ramach tarczy antykryzysowej.

- Analizujemy każdego dnia, jak kształtuje się poziom bezrobocia w kraju. Te analizy są przygotowywane (...). Jeśli będzie potrzeba, taki mechanizm (podwyższenia zasiłków - red.) zostanie wprowadzony - poinformowała szefowa MRPiPS.

Dopytywana o słowa wicepremier Jadwigi Emilewicz, która w programie "Gość Wydarzeń" powiedziała, że rozważany jest niemal dwukrotny wzrost wysokości zasiłku dla bezrobotnych, Maląg odpowiedziała, że nie ma decyzji o ewentualnej podwyżce i "to nie jest jeszcze ten etap".

- Priorytetem jest utrzymanie i zatrzymanie pracowników u swoich pracodawców. (...) Dzisiaj zależy nam na tym, żeby tarcza antykryzysowa ruszyła pełną parą - zaznaczyła.

Przypomniała, że na podstawie wydanego przez nią rozporządzenia ułatwiona została rejestracja bezrobotnych.

- Prerejestracja może się odbywać w formie elektronicznej, potwierdzenie jest telefoniczne, aby osoby, które tracą pracę, mogły szybko rejestrować się i szybko właściwe świadczenia otrzymywać - powiedziała.

Maląg była też pytana o to, czy brane jest pod uwagę zamrożenie pensji minimalnej w 2021 roku - obecnie jest to 2600 zł brutto, w przyszłym roku - według zapowiedzi PiS z ubiegłorocznej konwencji wyborczej - minimalne wynagrodzenie miało wzrosnąć do 3 tys. zł brutto.

- Do lipca mamy czas na analizę sytuacji gospodarczej w kraju, aby przedstawić stronie społecznej wysokość proponowanego minimalnego wynagrodzenia na 2021 roku. W drugim półroczu tego roku będziemy ogłaszać, jaki poziom minimalnego wynagrodzenia będzie obowiązywał w 2021 - wskazała.