Urzędnik udzieli ślubu przez internet. W dobie pandemii stan zmienił przepisy

O zmianie w przepisach Cuomo poinformował w niedzielę we wpisie na Twitterze, po tym jak Nowy Jork przedłużył obostrzenia w przemieszczaniu się w związku z epidemią koronawirusa do 15 maja. W całym stanie z powodu Covid-19 zmarło ponad 18 tys. osób - to prawie połowa wszystkich zgonów w Stanach Zjednoczonych (powyżej 40 tys.).

NEW: I am issuing an Executive Order allowing New Yorkers to obtain a marriage license remotely and allowing clerks to perform ceremonies via video conference. — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) April 18, 2020

Wpis gubernatora polubiło blisko 94 tys. użytkowników. Większość internautów chwali inicjatywę polityka, dziękując za "kierowanie narodem w czasach kryzysu".

"Proszę o znalezienie męża"

"To rozwiązanie dla par, które żyją razem, ale jedno z nich traci ubezpieczenie zdrowotne w związku ze zwolnieniem z pracy. Ta decyzja może komuś dosłownie uratować życie" - wskazuje jeden z komentujących.

For couples who have been living together but one lost health insurance due to losing a job, this could literally save lives. — Sharks and Football (@HalliePV) April 18, 2020

Jedna z użytkowniczek żartuje, prosząc gubernatora "o znalezienie męża do zestawu". Z kolejny inny komentujący dodaje, że bardziej niż ślubem jest zainteresowany "rozwodem online".

BBC zwraca uwagę, że wcześniej śluby online umożliwiły władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W tym celu powstała nawet dedykowana strona internetowa, w której można dowiedzieć się o dokumentach, które należy złożyć online.

bas/ BBC, polsatnews.pl