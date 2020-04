Spada sprzedaż nowych samochodów w Europie. Broni się tylko jedna marka

W marcu w Europie wyprodukowano o 1,2 mln samochodów mniej, niż przewidywano. We Włoszech sprzedaż samochodów spadła w tym miesiącu o 85 proc., we Francji - o 72 proc., a w Hiszpanii o 69 proc. W Niemczech, gdzie najpóźniej wprowadzono restrykcje, sprzedaż spadła o 38 proc.

