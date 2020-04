Rośnie liczba zakażonych koronawirusem na Ukrainie

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby potwierdzono 501 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, dziewięć osób chorych zmarło - poinformowało w piątek ukraińskie ministerstwo ochrony zdrowia. To dotychczas największa liczba infekcji wykrytych jednego dnia w tym kraju. Bilans zakażonych wzrósł do 4662, a zmarłych do 125. 246 osób uznano za wyzdrowiałe.