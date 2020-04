Ksenofobia w Chinach. "Niechęć do obcokrajowców jest nieporównywalna z wcześniejszymi falami"

- Niechęć do obcokrajowców jest nieporównywalna z wcześniejszymi falami (...). W chińskiej sieci przez kilka dni krążył rysunek z dwoma Chińczykami i śmieciem. Jeden z nich mówi - "o, to biały człowiek niestosujący się do zasad bezpieczeństwa", czyli - podświadomie - powinien wylądować w śmietniku. To samo z osobami o czarnej skórze - mówił Tomasz Sajewicz, korespondent Polskiego Radia w Pekinie.