3 miliardy euro na respiratory, maski i szpitale polowe. Parlament Europejski zdecydował

Łączna kwota 3,08 mld euro z unijnej kasy zostanie przekazana głównie za pośrednictwem unijnego instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych. Na wsparcie krajowych systemów ochrony zdrowia ma być przeznaczonych 2,7 mld euro.

Pieniądze te mają umożliwić zakup najpotrzebniejszych środków medycznych, takich jak maski i sprzęt wspomagający oddychanie, a także transport sprzętu medycznego i pacjentów w regionach transgranicznych, rekrutację dodatkowych pracowników służby zdrowia, którzy mogą być oddelegowani do ognisk choroby w całej Unii Europejskiej oraz pomoc państwom członkowskim w budowie mobilnych szpitali polowych.

Ukierunkowanie pomocy tam, gdzie jest potrzebna

Instrument wsparcia kryzysowego umożliwia Komisji Europejskiej bezpośrednie robienie zamówień w imieniu państw członkowskich i ukierunkowanie pomocy tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. W pierwszej kolejności wysiłki mają iść na zapewnienie odpowiedniego zaopatrzenia szpitali. W perspektywie średnio i długoterminowej UE będzie w stanie uzupełnić działania państw członkowskich dotyczące masowych testów i badań medycznych.

Kolejne 300 milionów euro ma zostać wykorzystane na stworzenie zapasów i dystrybucję niezbędnych środków medycznych, oraz sprzętu, w tym m.in. respiratorów. Będzie to finansowane z unijnego mechanizmu ochrony ludności (rescEU).

Zapasy w ramach rescEU będą przechowywane przez jedno lub kilka państw członkowskich. Państwo przyjmujące będzie odpowiedzialne za zakup sprzętu, ale to Komisja sfinansuje to w 100 proc. Zarządzaniem sprzętem będzie się zajmować Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego tak, by trafiał on tam, gdzie jest najbardziej potrzebny.

Sprowadzanie Europejczyków, którzy utknęli w państwach trzecich

Pakiet zawiera też dodatkowe fundusze na sfinansowanie lotów repatriacyjnych (45 mln euro) w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności. Chodzi o sprowadzanie Europejczyków, którzy utknęli w państwach trzecich. Z przedstawionych w piątek danych KE wynika, że z mechanizmu tego, który umożliwił darmowy przelot skorzystało 47 tys. osób. Około połowa to obywatele Niemiec, bo Berlin zorganizował najwięcej z 200 lotów wspieranych finansowo przez UE.

Przegłosowane przez PE poprawki przewidują też zapewnienie większych środków dla Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (3,6 mln euro).

W ramach zmian w budżecie na 2020 rok 350 mln euro ma pójść do Grecji na radzenie sobie ze zwiększoną presją migracyjną. Chodzi o rozbudowę centrów recepcyjnych, czy poprawę ochrony granic. Kolejne 100 mln euro ma zostać przeznaczonych dla Albanii na odbudowę po trzęsieniu ziemi, które nawiedziło ten kraj w zeszłym roku.