Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży. Sejm uchwalił nowelizację

Za przyjęciem nowelizacji z dwiema poprawkami, które ujednolicają wejście w życie przepisów głosowało 452 posłów - za 447 posłów, a przeciw 5.

Zgodnie z zapisami nowelizacji kobiety będą miały zapewniony dostęp do leków na podstawie zaświadczenia stwierdzającego ciążę, wystawionego przez ginekologa lub położną. Będą mogli przepisywać je wszyscy lekarze. Uprawnione do korzystania z bezpłatnych leków będą także kobiety nieubezpieczone, bo w trakcie ciąży mają one prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

11 mln złotych z budżetu państwa

Wykaz leków ma być ogłoszony w ciągu czterech miesięcy od wejścia w życie ustawy. Program będzie finansowany z budżetu państwa. Na ten rok przewidziano 11 mln zł. W 2021 r. - 24 mln zł, później kwota będzie co roku rosnąć o 10 proc. W razie przekroczenia limitu na dany rok minister zdrowia ma zmniejszać liczbę leków objętych programem.

Ustawa wchodzi w życie 1 lipca 2020 roku.