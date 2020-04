1,5-roczne dziecko walczy o życie. Chłopiec połknął dopalacze

Policja wyjaśnia okoliczności, w jakich doszło do zatrucia niespełna półtorarocznego dziecka. W tym czasie opiekę nad nim sprawowała 38-letnia matka. Według kobiety, dziecko mogło połknąć resztki dopalacza. Teraz może grozić jej kara do pięciu lat więzienia.

Jak poinformował w czwartek rzecznik łódzkiej policji Marcin Fiedukowicz, we wtorek funkcjonariusze pojechali do mieszkania przy ul. Dowborczyków w Łodzi, skąd wcześniej załoga pogotowia ratunkowego zabrała do szpitala znajdujące się w ciężkim stanie małe dziecko.

ZOBACZ: Miała podać ciężkie narkotyki 9-miesięcznemu dziecku. Śledczy w szoku

38-letnia matka dziecka przyznała się, że kilka godzin wcześniej zażyła środek odurzający, po którym straciła świadomość. Gdy się ocknęła, dziecko - według niej - zachowywało się normalnie. Dopiero później zauważyła niepokojące objawy. Podejrzewała, że mogło ono połknąć resztki dopalacza. Skontaktowała się z krewnymi, którzy powiadomili pogotowie.

Matka dziecka została zatrzymana

Wezwana na miejsce załoga pogotowia ratunkowego zdecydowała o niezwłocznym przewiezieniu dziecka do szpitala.

- Policjanci na miejscu przeprowadzili oględziny pomieszczeń, rozpytali sąsiadów, krewnych kobiety, zabezpieczyli dwie tzw. dulafki (drewniane fifki - red.) ze śladami środków psychotropowych. 38-latka została zatrzymana - poinformował Fiedukowicz.

Dodał, że kobieta może usłyszeć zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Grozi za to kara do pięciu lat więzienia.

WIDEO - Ekspert ds. zakażeń: epidemia potrwa dłużej niż rok, a maseczki staną się normalnym krajobrazem Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ PAP