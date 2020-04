Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Niemczech przekroczyła 3 tysiące

Liczba dobowo zarejestrowanych zgonów wzrosła o 115 w stosunku do danych z dnia poprzedniego.

Wirusa wykryto u 2486 nowych osób. To 404 przypadki więcej niż w dniu poprzednim. Łączna liczba odnotowanych przypadków wzrosła w RFN do 127 584. To pierwszy dobowy wzrost potwierdzonych infekcji Covid-19 w Niemczech od czterech dni.

Około 4,5 tys. osób zainfekowanych koronawirusem wyzdrowiało w ciągu ostatniej doby - poinformował RKI. Ogólnie wyzdrowiało ok. 72,6 tys. zakażonych, czyli 56 proc. wszystkich chorych zidentyfikowanych w Niemczech.

Najwięcej zakażeń koronawirusem wykryto w Bawarii – 34 294, w Nadrenii Północnej-Westfalii – 25 835 i w Badenii-Wirtembergii – 25 438.

- Nie możemy jeszcze mówić o zahamowaniu - oświadczył we wtorek szef RKI Lothar Wieler podczas konferencji prasowej. - Widzimy spowolnienie rozprzestrzeniania się koronawirusa - ocenił.