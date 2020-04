Las zamknięty, a w środku wysypisko. Zatrzymali sprawcę. "To niestety najwyższa kara"

Leśniczy z Nadleśnictwa Młynary znalazł w lesie stertę śmieci. Wezwani na miejsce strażnicy leśni przeszukali wyrzucone rzeczy i znaleźli dowody wskazujące na sprawcę.





500 zł i usunięcie śmieci

W środę, 8 kwietnia, strażnicy złożyli sprawcy wizytę. Okazało się, że to miejscowy rolnik potraktował las jak wysypisko śmieci. Mężczyzna przyznał się od razu do winy i przyjął najwyższy przewidziany prawem mandat za tego typu wykroczenie – 500 zł. Musiał też na swój koszt usunąć śmieci z lasu.

- To niestety najwyższa kara - powiedział polsatnews.pl Adam Pietrzak, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Dodał, że jego zdaniem kary są bardzo niskie i nie odstraszają sprawców. - Mamy coraz więcej takich przypadków - mówił Pietrzak.

Roczny koszt sprzątania lasów w Polsce - ok. 20 mln zł

Leśnikom nie udało się ustalić, kiedy rolnik wybrał się ze śmieciami do lasu. Gdyby udowodniono, że mężczyzna zrobił to po 3 kwietnia, od kiedy obowiązuje tymczasowy zakaz wstępu do lasów, to straż leśna mogłaby nie tylko wręczyć mu mandat w wysokości 500 zł, ale skierować sprawę do sanepidu, a inspektorzy mogliby nałożyć karę administracyjną w wysokości nawet 30 tys. zł.

Tylko w samym Nadleśnictwie Młynary leśnicy wydali w zeszłym roku prawie 30 tys. zł na posprzątanie lasu. W skali całej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie było to 1,5 mln zł, a koszt sprzątania lasów w całej Polsce wynosi ok. 20 mln zł.

