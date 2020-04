Hofman: nawet najlepszy rząd nie przetrzyma skutków kryzysu gospodarczego

- Opozycja, poza Kosiniakiem-Kamyszem, wysyła komunikat: nie idźcie na wybory, to groźne. Tak demobilizującej elektorat opozycji nie widziałem nigdy i nigdzie - mówił w "Wydarzeniach i Opiniach" Adam Hofman, ekspert ds. komunikacji, partner w R4S. Jego zdaniem, jak z końcem roku w Polsce będzie 2 mln osób bezrobotnych a PKB spadnie o 15 proc. to ludzie ten rząd "zmiotą".

- Obóz władzy wysyła komunikat "ok, przeprowadźmy te wybory", ale on gra o coś więcej. Nikt nie mówi, że premier Morawiecki zachował się źle. On zdał egzamin, widzą to przeciwnicy, media na świecie. Teraz egzamin jest trudniejszy: nawet najlepszy rząd nie przetrzyma skutków kryzysu gospodarczego - ocenił Hofman.

Wideo: "Jeśli polskie firmy nie dostaną dopingu jak zagraniczne, to nie mają żadnych szans"

Jego zdaniem, jak z końcem roku w Polsce będzie 2 mln osób bezrobotnych a PKB spadnie o 15 proc. to ludzie ten rząd "zmiotą". - O to się dziś toczy gra, a nie o to czy wybory będą korespondencyjne czy nie. To naprawdę nikogo nie zajmuje. Ludzie myślą czy będą mieli za co żyć - dodał.

- Każdy termin wyborów jest tak samo dobry i zły, bo nie jesteśmy w stanie przewidywać na miesiące do przodu co będzie się działo w gospodarce czy polityce - mówił Hofman.

- Plan wpuszczenia dużych pieniędzy publicznych do firm prywatnych jest zapowiedzią. Jeśli to się zrealizuje to świetnie, ale na razie przedsiębiorcy walczą, pomoc do nich nie trafia. Mówię to jako przedsiębiorca - powiedział gość Bogdana Rymanowskiego.

"Lewica przesypia moment"

- To jest jak ze sportowcami. Gdy wszystkie firmy na świecie są na dopingu, a do naszych firm ten doping nie dotrze, to nie mają żadnych szans - dodał.

- Lewica przesypia moment, aby zaprezentować nowy ład po epidemii koronawirusa. Który obóz pierwszy go zaprezentuje, ten w przyszłości poprowadzi ludzi - zaznaczył Hofman.

WIDEO - Kukiz: głosowanie korespondencyjne nosi znamiona państwa totalitarnego Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/ Polsat News