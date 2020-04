Żukowska: obostrzenia powinny być spójne z konstytucją

- Dobrze by było, gdyby obostrzenia były spójne z konstytucją, nie mijały jej na mocy tylko i wyłącznie ustawy o stanie epidemicznym, bo one są zbyt daleko idące, jeżeli chodzi o ograniczanie praw obywatelskich. Uważam, że powinien być od dawna zarządzony stan klęski żywiołowej - powiedziała w "Graffiti" rzeczniczka Lewicy Anna Maria Żukowska.

Rzeczniczka Lewicy została zapytana w "Graffiti", czy Kancelaria Sejmu wyposażyła posłów w maseczki ochronne. - Nie, ale też nie sądzę, żeby była taka konieczność, bo jesteśmy takimi samymi ludźmi, jak wszyscy i musimy sami zdobyć takie maseczki albo je uszyć - odpowiedziała Żukowska.

Zapytana, czy należy "odmrozić" gospodarkę podkreśliła, że zależy jej na zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim obywateli, ponieważ koronawirus wciąż się rozprzestrzenia. - Gospodarka wróci może nie do normy, ale do stanu, w którym będzie mogła funkcjonować - dodała.

- Priorytetem zawsze są zdrowie i życie Polaków, dlatego uważam, że powinno się przestrzegać tych zaleceń i obostrzeń, które są w tej chwili - powiedziała Żukowska.

"Obostrzenia powinny być zgodne z prawem"

Rzeczniczka Lewicy podkreśliła jednak, że "dobrze by było, gdyby obostrzenia były spójne z konstytucją, nie mijały jej na mocy tylko i wyłącznie ustawy o stanie epidemicznym". - One są zbyt daleko idące, jeżeli chodzi o ograniczanie praw obywatelskich. Uważam, że powinien być od dawna zarządzony stan klęski żywiołowej - dodała.

- Mamy stan klęski żywiołowej i obostrzenia powinny być zgodne z prawem - powiedziała.

Zapytana o wybory prezydenckie podkreśliła, że "szereg konstytucjonalistów i ekspertów od prawa wyborczego stwierdza, że to niekonstytucyjne rozwiązanie", by przeprowadzać głosowanie w czasie epidemii. Jak dodała, wybory to nie sam proces oddania głosu, ale także cała kampania wyborcza.

