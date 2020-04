- Mobilizujemy wszystkie dostępne zasoby, aby chronić naszych ludzi i ich własność - powiedział Reeves. Agencja Zarządzania Kryzysowego Missisipi poinformowała, że informacje o sześciu ofiarach śmiertelnych pochodzą "ze wstępnych raportów, które będą zaktualizowane po otrzymaniu kolejnych informacji".

Tornado wyrządziło potężne szkody również w miasteczku Monroe w Luizjanie.

Wideo: seria tornad w USA. "Katastrofalne" szkody

Wcześniej Narodowa Służba Meteorologiczna USA wydała ostrzeżenia najwyższego stopnia dla Missisipi, a także dla Alabamy i Georgii. Przewidywano "potężne tornada, niszczycielskie wiatry i silne opady gradu", które nad tymi stanami miały przejść w niedzielę i poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologów powtórzył gubernator Missisipi, zaznaczając przy tym, że w przypadku konieczności schronienia się w miejscu publicznym należy starać się przestrzegać instrukcji wydanych w celu ochrony przed zarażeniem koronawirusem.

These tornadoes were BAD. This is from my sister’s live. I don’t own this. I’m not selling it. Please do not contact me about using it. I’m not giving out her name. I just want people to know what’s going on in the South. #Mississippi #tornado pic.twitter.com/ERgtiOoIIG