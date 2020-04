LOT jednak nie przejmie Condora. "Odstąpienie od transakcji"

Podkreśliła, że na tym etapie nie udzielają więcej informacji.

O możliwości rezygnacji z kupna Condora mówiono w ostatnich tygodniach zarówno w polskich, jak i niemieckich mediach. Jako jedną z dominujących możliwych przyczyn wskazywano wstrzymanie ruchu lotniczego z powodu pandemii koronawirusa. Maszyny PLL LOT realizowały ostatnio wyłącznie rejsy w ramach rządowej akcji "LOT do domu".

Transakcja miała zostać sfinalizowana do końca kwietnia

Należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa, Polska Grupa Lotnicza (PGL), właściciel Polskich Linii Lotniczych LOT, ogłosiła pod koniec stycznia br. podpisanie umowy przejęcia podupadających linii Condor. Jak poinformowano w komunikacie spółki, LOT i Condor, działające wspólnie w ramach Grupy PGL, "będą jednym z wiodących podmiotów lotniczych w Europie, z kluczowymi rynkami w Polsce i Niemczech".

Transakcja miała zostać sfinalizowana do końca kwietnia 2020 roku, po uzyskaniu niezbędnych zgód organów antymonopolowych.

Już pod koniec marca "Spiegel Online" donosił, że cała operacja prawdopodobnie nie dojdzie do skutku. Strona polska, w związku z pandemią koronawirusa, miała postawić Federalnemu Ministerstwu Gospodarki w Berlinie "ekstremalne żądania". Według źródeł, PGL specjalnie stawiała takie przeszkody, by móc wycofać się z umowy, bez ponoszenia odpowiedzialności za jej zerwanie.

Były prezes LOT: sytuacja najgorsza w historii

- Nie wiem dokładnie, jakie warunki zaproponował PGL, ale uważam, że czasowe zawieszenie tej transakcji to dobre rozwiązanie. Jeżeli jest to sposób zabezpieczenie warunków, to jest to bardzo dobra taktyka - powiedział 27 marca polsatnews.pl Sebastian Mikosz, były prezes LOT-u, podkreślając, że aktualna sytuacja w branży jest "najgorsza w historii".

- Zawsze broniłem tej transakcji, ale w sytuacji pandemii, kupno Condora zeszło na drugi plan. LOT musi teraz przemyśleć swoją własną sytuację i dlatego nie bierze na barki linii z problemami. Rozwój wszystkich linii jest teraz zupełnie zahamowany i jeżeli kiedyś wróci, to w bardzo odległym terminie - dodał Mikosz.

W jego ocenie LOT "miał szczęście, że nie sfinalizował transakcji przed wybuchem pandemii".