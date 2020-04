Zbiorowe groby z ciałami chorych na koronawirusa w USA. Pojawiły się nagrania

- Chowa się średnio 25 ciał dziennie przez pięć dni w tygodniu - powiedział cytowany przez Reuters Jason Kersten z New York City Department of Correction, który nadzoruje pochówki.

Reuters dysponuje nagraniem z drona, na którym widać, jak do wykopanych masowych grobów wkładane są jedna przy drugiej proste drewniane trumny. W jednym dole mieści się ich co najmniej kilkanaście.

Przed pogrzebem zmarłych pakuje się w worki na ciała i umieszcza w sosnowych trumnach. Nazwisko jest wypisane dużymi literami na pokrywach. Następnie skrzynie umieszcza się w dłu-gich wąskich dołach.

- Wykopali dwa nowe rowy na wypadek, gdybyśmy ich potrzebowali - powiedziała Reutersowi Kersten.

"Epicentrum w epicentrum"

Jako epicentrum w nowojorskim epicentrum koronawirusa określił radny miejski Daniel Dromm środkową część dzielnicy Queens, obejmującą Coronę, Elmhurst, East Elmhurst i Jackson Heights. Mieszka tam wielu imigrantów.

"New York Times" zauważył, że tylko na powierzchni ok. 18 km kwadratowych w zagęszczo-nych enklawach imigrantów zarejestrowano w pierwszych tygodniach epidemii ponad 7000 przy-padków wirusa.

This drone footage captures NYC work-ers burying bodies in a mass grave on Hart Island, just off the coast of the Bronx. For over a centu-ry, the island has served as a potter’s field for deceased with no known next of kin or families una-ble to pay for funerals. pic.twitter.com/wBVIGlX6aK