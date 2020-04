Sklepowe parkomaty, wózki i kosze. Czy da się bezpiecznie z nich korzystać?

Klienci niektórych supermarketów nadal muszą korzystać z parkomatów wydających bilety, dzięki którym mogą zaparkować przed sklepem. Taki kwit jest bezpłatny, lecz gdy ochrona nie zauważy go za wycieraczką, może wlepić grzywnę. Czy korzystanie z takich maszyn jest bezpieczne podczas epidemii? A co z koszami i wózkami? Zapytaliśmy o to największe sieci handlowe.