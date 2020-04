Kierowca tira dostał ataku serca i zmarł. Świadkowie nie pomogli, bo bali się koronawirusa

U 37-letniego kierowcy tira doszło do zatrzymania akcji serca, kiedy stał na światłach na skrzyżowaniu w Goczałkowicach-Zdroju (woj. śląskie). Nienaturalne zachowanie kierowcy zauważył świadek, który wskoczył do kabiny auta i zatrzymał toczące się auto. Kierowcy nie udzielono innej pomocy, gdyż obawiano się, że jest on zakażony koronawirusem. Do akcji przystąpili ratownicy LPR. Było za późno.